Son Dakika Haberleri: LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
Son Dakika Güncel Haber

LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

1 saat önce

Merzifon ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi, System.String[]
Merzifon ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, başarıların devamı ve artması için herkesin eğitime destek vermesi gerektiğini söyledi.
İlçedeki eğitim başarısını artırmaya yönelik çalışmalarla ilgili faaliyetlerin meyvesini vermesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Demirkale, şunları dile getirdi:
"Öncelikle ben öğrencileri, ailelerini, öğretmenleri ve arkasındaki eğitim camiamızın hepsini tebrik ediyorum. Bu başarılar, daha güzel başarıların öncüleri olsun. Ben çocuklarımıza her zaman 'gönlünüzce ömrünüz olsun' diyorum. İnşallah gönüllerince hayatları olur, koydukları hedeflere ulaşırlar. Aileleriyle kurdukları hayalleri inşallah gerçekleştirirler."
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ise öğrencilerden tercihlerini Merzifon'a yapmalarını istedi.
"Taş yerinde ağırdır" atasözünü anımsatan Yozgat, "Sevgili öğrenciler elbette ki tercihleriniz bizim için mukaddestir. Tercihlerinizi yaparken Türkiye'nin en güzide okullarını düşüneceksiniz. Ancak biz de diyoruz ki 'taş yerinde ağırdır'. Çocuklarınız dizinizin dibinde, eksiği varsa okullarıyla birebir paylaşarak, öğretmenleriyle telafisini sağlayarak üniversiteye daha iyi hazırlayacağınızın altını çiziyorum. Merzifon'da bu kadro var." diye konuştu.
Konuşmaların ardından LGS'de derece elde eden 55 öğrenciye başarı belgeleri verildi.
Törene, Kaymakam Gürkan Demirkale, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:38 Kaynak: AA
Gürkan Demirkale, Merzifon, LGS, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Motorine 15 kuruş indirim geldi Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü açıklaması: Hiçbir zaman orada oturmadım İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu İBB Meclisinde kabul edildi! Ulaşım özel günlerde ücretsiz olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:28:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]