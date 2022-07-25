LGS'de Bingöl birincisi olan Samet Arda Ayik, Ankara Fen Lisesine yerleşti - Son Dakika
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LGS'de Bingöl birincisi olan Samet Arda Ayik, Ankara Fen Lisesine yerleşti

25.07.2022 16:23
LGS'de Bingöl birincisi olan Samet Arda Ayik, Ankara Fen Lisesine yerleşti

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Bingöl birincisi olan Samet Arda Ayik, Ankara Fen Lisesine yerleşmeyi başardı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Bingöl birincisi olan Samet Arda Ayik, Ankara Fen Lisesine yerleşmeyi başardı.

İnalı Mahallesi'ndeki Gazi Ortaokulundan mezun olan Ayik, LGS'den sadece matematik ve İngilizce derslerinde birer yanlış yaparak 491,4 puan aldı.

Tercihlerine 1. sıraya Ankara Fen Lisesi'ni yazan Ayik, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Samet Arda Ayik, AA muhabirine, sınavda aldığı başarıyla anne ve babasını gururlandırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Anne ve babasının her zaman kendisini desteklediğini belirten Ayik, şöyle konuştu:

"İleride yazılım mühendis olmayı hedefliyorum. Bunun için de çabalıyorum, yazılım üzerine eğitimler alıyorum. Okulum bana bütün destekleri verdi. Bir kitap kütüphanede olmasa da hocalarım bana alıyordu. Kitaplar benim arkadaşım oldu, onları çoğu zaman yanımda taşıyorum. Boş zamanlarımda ve yolculuk sırasında yanımda mutlaka kitap olur."

Anne Filiz Ayik de kitaplarla oğlunun ufkunun daha da genişlediğine işaret ederek, "Biz, LGS'ye hazırlanmaya başladığımız zaman tamamen ona bıraktık, çok fazla baskı da yapmadık. Onun bir hayali var her zaman arkasındayız ve destekleyeceğiz." dedi.

Gazi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hidayet Samuk da öğrencisiyle birebir ilgilendiklerini kaydederek, "Samet'in başarısındaki en önemli etken düzenli çalışması ve kitap okuması oldu" değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Bingöl, Ankara, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS'de Bingöl birincisi olan Samet Arda Ayik, Ankara Fen Lisesine yerleşti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: LGS'de Bingöl birincisi olan Samet Arda Ayik, Ankara Fen Lisesine yerleşti - Son Dakika
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