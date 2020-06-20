LGS'de birinci oturum bitti, ikinci oturum başladı - Son Dakika

1 MİLYON 600 bin öğrencinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılıyor. Üsküdar Capitol Ortaokulu'nda birinci oturumun bitmesiyle öğrenciler okul bahçesinde kapının demir parmaklarından aileleriyle görüştü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS iki oturumda yapılıyor. İlk oturumda sözel bölümden sorulara yanıt veren öğrenciler ikinci oturumda sayısal bölüm derslerinden soruları yanıtlayacak. Üsküdar Capitol Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler ilk oturumun bitmesinin ardından okul bahçesine çıktı. Öğrenciler aileleriyle görüştü. Bazı veliler öğrencilere su ve yiyecek verdi. İki oturum arasında bahçe dışında bekleyen veliler arasında sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.

"SINAV İYİYDİ AMA ZAMANIM YETERLİ OLMADI"

Sınava giren Özgür Ağca, "Sınav iyiydi ama zamanım yeterli olmadı. Sınav genel olarak basitti. İnşallah herkes iyi alır. Zaman zaman ses geldi içeri. İnşallah ikinci oturum da iyi geçer" diye konuştu.

İKİNCİ OTURUM BAŞLADI

Aranın ardından öğrenciler sırayla sınav salonlarına girdi. Saat 11.30'da başlayan ikinci oturum saat 12.50'de sona erecek.

- İstanbul