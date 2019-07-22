LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı
1 saat önce
LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.
LGS
kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:12
Bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB 2019 İOKBS sonuçları sorgula! LGS tercih sonuçları açıklandı! MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Benzinin ardından motorine de indirim geliyor