Son Dakika Haberleri: LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı
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LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı

1 saat önce

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.

LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı, System.String[]
LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.
MEB, LGS, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:12 
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