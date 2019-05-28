LGS'de geri sayım başladı

Liselere Giriş Sınavı (LGS) 1 Haziran'da yapılacak.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) 1 Haziran'da yapılacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika sürecek. Sınavın sonuçları 24 Haziran'da duyurulacak. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrenciler sınava katılabilecek. 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak lise giriş sınavına sayılı günler kala Rehber Öğretmen ve Profesyonel Öğrenci Koçu Mehmet Menekşe sınav öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Menekşe sınavlarda en çok yapılan hataları şöyle sıraladı: "Soruyu küçümsemek. Dikkat edilmediğinde en basit konunun en basit sorusunda da hata yapılabilir. Aday; çabuk olmalıyım, hızlı çözmeliyim dediğinde hata yapma oranı artmakta. İşlem hatası sıklıkla yapılıyor. Çözemediği soruya geri döndüğünde eski yaptığı işlem üzerinden soruyu çözüp, yaptığı hatayı göremiyor. Sorunun tamamını değil de yarısına kadar okumak, yapılan hatalardan bir diğeri. Soruyu doğru okumamaktan kaynaklanan hatalar çoğunlukta. Grafik yorumlama sorularında sıklıkla hata yapılabiliyor. Birden fazla konuya ait bilgi içeren sorularda adaylar zorlanıyorlar. 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğünü unutuyor ve bilemediği soruyu boş bırakmak yerine eski alışkanlık gereği kafadan sallıyor."

BUNLARI YAPIN

"Sınavdan önceki gün ders çalışmayı bırakın: Aklınıza takılan bir şey olursa açıp bakabilir, kendinizi iyi hissedecekseniz konu tekrarı yapabilirsiniz. Ancak yeni bir bilgi öğrenmeye ya da test çözmeye çalışmayın. Sınavdan önceki günü fiziksel olarak yorulmayacağınız etkinliklerle geçirin: Sevdiğiniz müzikleri dinleyerek, temiz havada kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz. Ancak sakatlanma ve yaralanmalara yol açabilecek ağır sporlar ve bedensel etkinliklerden kesinlikle uzak durun. Gün içerisinde düzenli olarak 10-15 dakika bedensel egzersizlere yer verin. Uyku düzeninizi oturtmaya çalışın, uyku ve beslenme düzeninizde önemli değişiklikler yapmamaya özen gösterin. Testlerin katsayılarına odaklanın. LGS puan hesabında testlerin katsayıları Türkçe 4, Matematik 4, Fen Bilimleri 4, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1, Yabancı Dil 1 şeklindedir. Yüksek katsayılı testleri önemsemek diğerlerine dikkat etmeme gibi bir yanlışa düşmeyin. Sıralamada sizin için her ders önemlidir. Acelecilik zaman kaybettirir. 'Bu soru zor yapamam', "bu soru kolay cevap x şıkkı" gibi zaman kazanmaya yönelik aceleci davranışlar, kazanmak yerine kaybettirir."

KÖKLERE DİKKAT

"Sınav zamanı geldiğinde; görevlilerce sınavda yapılacak açıklamaları iyi bir şekilde dinleyin, anlayamadığınız yerleri sorun. Teste başlamadan önce o bölüme ait açıklamaları okuyarak o teste ve diğer teste ne kadar zaman ayırmanız gerektiğini belirleyin. Zaman yetmez diye bir şey düşünmeyin. Çünkü size verilen toplam süre mutlaka soruların çözümlerine göre uzmanlarca hesaplanarak belirlenmiştir. Herkes eşittir. Kimseye size verilenden fazla süre verilmiyor. Zamanın yetmemesi; soruların cevaplarını bilip bilmemeye, çabuk ya da geç bulmaya bağlıdır. Yanıtlarınızı optik forma anında geçirin. Bu, soruları kaydırma riskinizi büyük derecede azaltacaktır. Yeni sınav sisteminde, 3 yanlış cevabın 1 doğru cevabı götüreceğini biliyoruz. Bu nedenle, kesinlikle cevabınızı bilmediğiniz soruları birtakım oyunlarla (Kura çekme gibi) işaretlemeyin. Uzun metinli sorulardan korkmayın, soru metninin uzun olması, sorunun içinde daha çok ipucu barındırdığı anlamına gelir ve bu nedenle bu sorunun kolay olma ihtimali yüksektir. İlk aşamada çözemediğiniz soruların yanına bazı şekiller yaparak atlayın. Soru ile inatlaşmayın, bu durum zaman kaybına ve moral bozukluğuna sebep olacaktır ve püf noktasını da gözünüzden kaçırmanıza neden olabilir. Soru kökleri sorunun anlaşılmasında önemli yer tutar; Soruyu anlayamadığınız zaman önce soru kökünü sonra seçenekleri okuyun. Daha sonra da, seçeneklerin ışığında soruyu bütünüyle inceleyin. Paragraf ya da parçaya bağlı sorularda önce alttaki soruyu okuyun. Böylece paragrafta ne aradığınızı bilebilirsiniz. Sınav sırasında dikkatiniz dağılabilir. Soruyu tekrar okumak yerine dikkatinizi toplamak için kalemi bir süre bırakıp 10-15 saniye dinlenin. İlk doğru gördüğünüz seçeneği hemen işaretlemeyin, tüm seçenekleri okuyun. Sayısal sorularda mutlaka işlem yapın. Cevabı hatırlayamadığınızda telaşlanmayın. İşaret koyarak bir diğer sayfaya geçerken bilip de hatırlayamadığınız soruya tekrar bakın. Sorulara karşı önyargılı olmayın, her soruya şans verin."

VELİLERE SINAV UYARILARI Velilere sınav uyarılarında bulunan Mehmet Menekşe, "Bugünden itibaren okulunuzdan çocuğunuzun renkli sınav giriş belgesini alıp saklayın. Sınava 3-4 gün kala sınav evraklarınızı hazırlarken sınav giriş kartınızı bulamadığınızı fark ederseniz, okulunuzdan yenisini çıkarabileceğinizi unutmayın. Sınav gününe kadar çocuğunuzun sınava girmesini veya yazmasını engelleyecek bir sağlık sorunu yaşaması halinde sağlık raporu alıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü bilgilendirerek gerekli önlemin alınmasını sağlayın. Sınavdan iki gün önce çocuğunuzla sınava gireceği okula giderek hem onun okulu tanımasını sağlayın hem de sınav günü tahmini varış süresini hesaplayın. Sınavdan üç gün önce sınav evraklarınızı hazırlayın. Sınav günü programınızı en geç 08.45'te okulda olacak şekilde düzenleyin" diye konuştu.

(Umut Yeşilyurt/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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