LGS'de ikinci kısım olan sayısal oturum başladı! - Son Dakika
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LGS'de ikinci kısım olan sayısal oturum başladı!

05.06.2022 11:46

1 milyon 300 bin öğrenci bugün Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girdi. Sabah 9.30'da başlayan sözel oturum, saat 10.45'te bitti. Sözel oturumdan sonra öğrenciler molaya çıktı. Molanın ardından saat 11.30'da sınavın ikinci kısmı olan sayısal oturum başladı. Bu oturumdaki sorular için öğrencilere 80 dakika süre tanınacak..

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve sınava katılan 1 milyon 300 bin öğrencinin hangi liseye gideceğini belirleyen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, bugün düzenleniyor. Öğrenciler ilk olarak sabah 09.30'da sözel oturuma girdi. Sözel oturumun saat 10.45'te bitmesinin ardından verilen moladan sonra saat 11.30'da ise sayısal oturum başladı. LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik olmadı, 2018'den bu yana uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması bu yıl da devam etti.

İLK BÖLÜM 75 DAKİKA SÜRDÜ

Sınav, iki oturum halinde uygulandı. Sözel oturum, saat 09.30'da başladı ve 10.45'te bitti. Bu oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

SAYISAL OTURUM DA SONA ERDİ

Sözel oturumun ardından saat 11.30'de başlayan sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verildi. Öğrencilerin 80 dakikalık maratonun ardından kendilerini dışarıda bekleyen aileleriyle buluştu. Artık sonuçların beklenme sürecine ve yerleştirme dönemine geçilecek.

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