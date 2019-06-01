LGS'de ikinci oturum başladı
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Liselere Giriş Sınavında ikinci oturum başladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:56 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Liselere Giriş Sınavında ikinci oturum başladı.
Milli Eğitim Bakanlığının 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yaptığı LGS
'de sayısal alan oturumu başladı. İkinci oturumda 40 soruluk sayısal alan testine giren öğrencilere 80 dakika süre tanınacak. - ANKARA
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