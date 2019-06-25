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LGS'de ikizler Türkiye birincisi ve ikincisi oldu

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren çiftçi bir ailenin çocukları olan Adil Karadağ 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olurken, ikizi Yunus Karadağ ise 470 puan alarak Türkiye ikincisi oldu.

LGS'de ikizler Türkiye birincisi ve ikincisi oldu, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren çiftçi bir ailenin çocukları olan Adil Karadağ 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olurken, ikizi Yunus Karadağ ise 470 puan alarak Türkiye ikincisi oldu.
Geçimini çiftçilik ve hayvancılık ile sağlayan Naci ve Gülcan Karadağ'ın ikiz çocukları ilçeye bağlı Armutlu Köyü Ortaokulu öğrencileri olan Adil ve Yunus Karadağ, LGS sınavı öncesi hem ailelerine yardım etti hem de derslerini aksatmadı. Derslerine çalışıp ve sürekli test çözen ikizler, LGS'de önemli bir başarı elde etti. Sınavda 500 tam puan alan Adil ile 470 puan alan Yunus Karadağ, hem ailelerinin hem de köy sakinlerinin gurur kaynağı oldu.
Sınavda 500 tam puan alan Adil Karadağ, "14 yaşındayım. LGS sınavında tam puan aldım. Başarımı disiplinli çalışmama, yılmama borçluyum. Diğer arkadaşlarım son zamanlar yaklaştıkça çalışmalarına gevşetiyorlardı. Ama ben çalışmayı daha da artırdım. Bu süreç bana başarıyı getirdi" dedi. Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, aileyi ziyaret ederek tebrik etti. İkizler gelecekte mühendis olmak istiyorlar.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
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