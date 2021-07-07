LGS'DE İLK 50 SIRALAMASINA GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ - Son Dakika

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2021 yılı Liselere Girişi Sınavı (LGS)'de ilk 50'ye giren öğrencileri tebrik ederek katlanabilir bisiklet hediye etti.

6 Haziran tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı'nda Gaziantep'ten aldıkları derece ile ilk 50 sıralamasına giren öğrenciler Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ödüllendirildi. Başkan Şahin, dereceye giren öğrenciler, velileri ve öğretmenleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe' de katıldı. Salonda öğrencilerin başarı hikayelerini dinleyen Başkan Şahin, katlanabilir bisiklet hediyesinin yanı sıra katılım sağlayan tüm öğrencilere Bir Dilek Tut Projesi kapsamında istedikleri hediyeleri de vereceklerini dile getirdi.

GAZİANTEP ARTIK BİLİM VE EĞİTİM ŞEHRİ DİYEBİLİYORUZ

Şahin, 500 tam puan alan ve Türkiye genelinde ilk 50'ye giren öğrencilerin tüm öğrenciler için rol model olduğunu söyledi.

Şahin, Gaziantep'in sanayi kenti olduğu kadar, turizm ve gastronomi kenti olduğu kadar artık bilim ve eğitim şehri olarak da adını duyurduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi, Bugün 500 tam puan alan, Türkiye genelinde ilk 50'ye giren öğrencilerimiz bütün öğrencilerimiz için rol model. Bizim için çok kıymetlisiniz. Verilen fedakarlıklar sonucunda bu puanları bu dereceleri görünce farkına varıyoruz ki doğru yapmışız. Tüm öğrencilerimizin başarısı daim olsun diyorum. Artık kas döneminden kafa dönemine geçtik. Artık ne kadar yetişmiş insan gücün var diye soruyorlar. Bu yüzden bu salondaki öğrencilerimiz bizim en özel misafirlerimiz. Bu salon şehrimizin ne kadar emin ellerde olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Biz sanayi şehriyiz diye övünüyoruz. 5 organizemizde 200 bin çalışanımız var diyoruz. Biz kültür şehriyiz diyoruz, müzeler şehriyiz diyoruz, hanlarımız hamamlarımız var, bir taraftan Rumkale'ye Türkiye'nin en büyük cam terasını yapıyoruz derken artık bir taraftan da eğitimin ve bilimin şehriyiz diyebiliyoruz. Milli Eğitim Bakanımız şehrimize geldi ve Gaziantep artık Tokyo ile yarışacak duruma geldi dedi.

Gaziantep'te eğitimde elde edilen bu başarının şehir için büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren Başkan Şahin, Öğretmenlerimiz burada öğretmenlerimiz burada. Öğretmenlerimizin omuzlarında çok büyük bir yük var. Ülkemizin geleceğinin yükünü taşıyorsunuz çok kıymetli bir yük. Bir anne baba olarak en çok istediğimiz şey bir anne gözüyle söylüyorum evlatlarımızın güzel yetiştirilmesi. Bu güzel başarıyı şehrimizde görmek çok büyük mutluluk. Asıl olan çocuklarımızdaki yetenekleri keşfetmek önündeki engelleri kaldırmak ve bu güzel sonuca eriştirmek diye konuştu.

Başkan Şahin, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle gerçekleştirdiği toplantının ardından dereceye giren 50 öğrenciye katlanabilir bisiklet hediye ederek tüm öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.