LGS'de ilk oturum; öğrenciler sınavda aileler dışarda ter döktü

TÜRKİYE genelinde 1 milyon 236 bin öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nın ( LGS ) ilk oturumu saat 09.30'da başladı. İstanbul 'da 1656 okulda, 211 bin 495 öğrencinin katıldığı sınavın ilk oturumu 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayıp, 12.50'de tamamlanacak.

Öğrenciler aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara erken saatlerde geldi. Bakırköy Atatürk Ortaokulu ve Maltepe Adnan Kahveci Ortaokuluna gelen adaylar kimlik kontrolü yapılarak, içeri alındı. Engelli bir öğrencinin babasının sırtında sınav salonuna kadar götürüldüğü dikkat çekti. Çocuklarının heyecanını, en az onlar kadar yaşadıkları gözlenen veliler, sınavın tamamlanmasını beklemeye başladı.

"MUTLU OLMASI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Öğrenci Arzuhan Taşar, çok heyecanlı olduğunu belirterek "Umarım sınav esnasında bu heyecanımı yenebilirim. Yenemezsem de canım sağ olsun" dedi. Arzuhan'ın annesi Neşe Taşar, "Heyecanlıyız, hepsine başarılar diliyoruz. Bu sene çok çalıştılar, biz de destek olmaya çalıştık. İnşallah hepsi istediği sonucu alır" dedi. Baba Bora Taşar ise, "Umarım emeğinin karşılığını alır. Ona inanıyoruz, sonuç ne olursa olsun, onun mutlu olması bizim için her şeyden önemli" diye konuştu.

"SINAVDAN SONRA 'BİTTİ' DİYE BAĞIRMAK İSTİYORUM"

Bir diğer öğrenci Öykü Temiz ise "Heyecanlıyım, stres var. Sınavdan sonra, 'Bitti' diye bağırmak istiyorum" diye konuştu. Öykü'nün annesi Selma Temiz ise, çocuğuna güvendiğini ifade ederek, "Önemli olan onun sağlığı ve huzurlu hissetmesi. Elimizden geleni yaptık. O da çabasını gösterdi" dedi.

- İstanbul