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LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı - Son Dakika

LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı

30.06.2021 17:55
LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçlarına göre, Trabzon, Siirt ve Van'daki imam hatip ortaokullarından mezun 3 öğrenci tam puan aldı, binlerce imam hatip öğrencisi de yüzde 1'lik dilimde yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçlarına göre, Trabzon, Siirt ve Van'daki imam hatip ortaokullarından mezun 3 öğrenci tam puan aldı, binlerce imam hatip öğrencisi de yüzde 1'lik dilimde yer aldı.

LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınava, Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı.

Sonuçlara göre, Trabzon, Siirt ve Van gibi illerde tam puan alan ve birçok ilde yüzde 1'lik dilimde yer alan binlerce imam hatip ortaokulu öğrencisi bulunuyor. LGS'de hafızlık proje okullarından mezun öğrencilerin başarısı da dikkat çekti.

Trabzon Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan Şafak, Siirt Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Dilyar Safo, Van Özalp Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, LGS'ye katılan öğrencileri tebrik ederek, imam hatip okullarının başarısının arka planında, "hedef LGS", "öğrenci koçluğu", "ortak performans değerlendirme", "okullardaki akademik takip komisyonları" ve "etkin rehberlik" çalışmaları olduğunu ifade etti.

Türkiye geneline bakıldığında sınavlarda imam hatip ortaokullarının başarısının öne çıktığını belirten Yılmaz, birçok ilde LGS'de il birinciliklerinde imam hatip ortaokulu öğrencilerinin yer aldığını aktardı.

"LGS'de öğrencilerin gayreti ve okulların performansının yanı sıra Bakanlığın politikaları çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından yürütülen sınava hazırlık projelerinin çok etkisinin olduğunu" söyleyen Nazif Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, imam hatip ortaokullarımızda 'Hedef LGS' ekibi kuruldu ve okulların çalışmaları yakından takip edildi. Okullarda akademik takip komisyonu oluşturuldu ve eylem planları hazırlandı. Öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına aktif katılımı sağlanıp takibi yapıldı. EBA Platformu üzerinden öğrencilerin sınavlara hazırlıklarına rehberlik yapıldı. Hazırlanan örnek sorulardan öğrencilerimizin faydalanması sağlandı. İmam hatip okullarına özgü Kalite Takip Sistemi (KTS) ile okulların çalışmaları takip edildi. LGS'de başarılı olmuş öğrencilerle sınava hazırlanan öğrenciler buluşturularak tecrübe paylaşımı yapıldı."

Örnek uygulamalar diğer okullara modellenecek

Genel Müdür Yılmaz, yürütülecek özgün ve örnek uygulamalar ile birbirini geliştiren, başarı farkını azaltan okullar hedefiyle sınavlara yönelik çalışmalara daha nitelikli devam edileceğini bildirdi. Yılmaz, LGS'de başarılı olan okulların örnek uygulamalarının geliştirileceğini ve bunun diğer okullara da modelleneceğini kaydetti.

İmam Hatip, Trabzon, Siirt, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı - Son Dakika


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