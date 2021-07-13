LGS sınavında birinci olan Özbek öğrencinin yeni hedefi YKS'de Türkiye birinciliği - Son Dakika

Özbekistan'dan 5 yıl önce ailesi ile Türkiye'ye gelen ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda Karabük il birincisi olan Özbek Samıkh Erkınov, en büyük destekçisinin arkadaşları olduğunu söyledi.

Babasının işi nedeniyle 2015'te Özbekistan'dan 3 kardeşiyle Karabük'e gelip yerleşen Erkınov, 3. sınıftan itibaren eğitimine Safranbolu Şehit Murat Akdemir Proje İmam Hatip Okulunda devam etti.

İlk etapta okul arkadaşları ve öğretmenlerinin de desteğiyle Türkçe öğrenen Erkınov, 6 Haziran'da yapılan sınavda sadece bir soruya yanlış cevap vererek Karabük il birincisi oldu.

100. Yıl Mahallesi'ndeki evinden her gün yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Safranbolu ilçesinde bulunan okuluna yürüyerek gidip gelen Samıkh Erkınov, AA muhabirine, Türkçeyi Karabük'e gelince arkadaşlarıyla konuşarak ve evde çalışarak öğrendiğini anlattı.

Sınava hazırlanırken zayıf olduğunu düşündüğü için en çok Türkçe dersine çalıştığını, korktuğunun başına geldiğini ve tek yanlışının Türkçeden çıktığını belirten Erkınov, salgın nedeniyle sınava çalışma sürecinin biraz zor geçtiğini kaydetti.

Her gün düzenli çalıştığını aktaran Samıkh Erkınov, "Sınavda sözelim pek zor geçmedi ama sayısalda biraz zorlandım. Matematikte biraz fazla zaman kaybettim. Sonra kendimi toparladım. Hemen hızlıca feni bitirdim. Sonra boş bıraktığım soruları yaptım ve bitirdim. Bir sorum yanlış çıktı. Dikkat hatası diyelim. Zor bir soru değildi normalde, yanlış okumuşum." diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye birinciliği elde etmek istediğini söyleyen Erkınov, "Üniversite sınavına daha çok çalışıp Türkiye birinciliği elde etmek istiyorum." dedi.

"Hızlı okuyup anlayabilmek çok önemli"

Sınava gireceklere tavsiyelerde bulunan Erkınov, "Sınavda kitap okuma alışkanlığı olan birisi başarıyı elde edecektir bence çünkü LGS'de sorular çok uzun. Hızlı okuyup anlayabilmek çok önemli. Dolayısıyla kitap okuma alışkanlığı olan birisinin diğerlerine göre daha çok başarı elde edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye geldiğinde kendisinin hiç dışlanmadığını hep yardımcı olunduğunu vurgulayan Samıkh Erkınov, şöyle devam etti:

"Bütün arkadaşlarım iyiydi. Hep bana yardımcı oldular, hiç dışlamadılar. Onlara teşekkür ediyorum. Hocalarım bu zorlu süreçte ellerinden gelen bütün yardımı bana yaptılar. Ailem de çok destek oldu. Onlar olmasa büyük ihtimalle burada olmazdım."