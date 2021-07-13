Üye Girişi
LGS sınavında birinci olan Özbek öğrencinin yeni hedefi YKS'de Türkiye birinciliği - Son Dakika

LGS sınavında birinci olan Özbek öğrencinin yeni hedefi YKS'de Türkiye birinciliği

13.07.2021 11:03

Özbekistan'dan 5 yıl önce ailesi ile Türkiye'ye gelen ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda Karabük il birincisi olan Özbek Samıkh Erkınov, en büyük destekçisinin arkadaşları olduğunu söyledi.

Özbekistan'dan 5 yıl önce ailesi ile Türkiye'ye gelen ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda Karabük il birincisi olan Özbek Samıkh Erkınov, en büyük destekçisinin arkadaşları olduğunu söyledi.

Babasının işi nedeniyle 2015'te Özbekistan'dan 3 kardeşiyle Karabük'e gelip yerleşen Erkınov, 3. sınıftan itibaren eğitimine Safranbolu Şehit Murat Akdemir Proje İmam Hatip Okulunda devam etti.

İlk etapta okul arkadaşları ve öğretmenlerinin de desteğiyle Türkçe öğrenen Erkınov, 6 Haziran'da yapılan sınavda sadece bir soruya yanlış cevap vererek Karabük il birincisi oldu.

100. Yıl Mahallesi'ndeki evinden her gün yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Safranbolu ilçesinde bulunan okuluna yürüyerek gidip gelen Samıkh Erkınov, AA muhabirine, Türkçeyi Karabük'e gelince arkadaşlarıyla konuşarak ve evde çalışarak öğrendiğini anlattı.

Sınava hazırlanırken zayıf olduğunu düşündüğü için en çok Türkçe dersine çalıştığını, korktuğunun başına geldiğini ve tek yanlışının Türkçeden çıktığını belirten Erkınov, salgın nedeniyle sınava çalışma sürecinin biraz zor geçtiğini kaydetti.

Her gün düzenli çalıştığını aktaran Samıkh Erkınov, "Sınavda sözelim pek zor geçmedi ama sayısalda biraz zorlandım. Matematikte biraz fazla zaman kaybettim. Sonra kendimi toparladım. Hemen hızlıca feni bitirdim. Sonra boş bıraktığım soruları yaptım ve bitirdim. Bir sorum yanlış çıktı. Dikkat hatası diyelim. Zor bir soru değildi normalde, yanlış okumuşum." diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye birinciliği elde etmek istediğini söyleyen Erkınov, "Üniversite sınavına daha çok çalışıp Türkiye birinciliği elde etmek istiyorum." dedi.

"Hızlı okuyup anlayabilmek çok önemli"

Sınava gireceklere tavsiyelerde bulunan Erkınov, "Sınavda kitap okuma alışkanlığı olan birisi başarıyı elde edecektir bence çünkü LGS'de sorular çok uzun. Hızlı okuyup anlayabilmek çok önemli. Dolayısıyla kitap okuma alışkanlığı olan birisinin diğerlerine göre daha çok başarı elde edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye geldiğinde kendisinin hiç dışlanmadığını hep yardımcı olunduğunu vurgulayan Samıkh Erkınov, şöyle devam etti:

"Bütün arkadaşlarım iyiydi. Hep bana yardımcı oldular, hiç dışlamadılar. Onlara teşekkür ediyorum. Hocalarım bu zorlu süreçte ellerinden gelen bütün yardımı bana yaptılar. Ailem de çok destek oldu. Onlar olmasa büyük ihtimalle burada olmazdım."

LGS sınavında birinci olan Özbek öğrencinin yeni hedefi YKS'de Türkiye birinciliği
LGS sınavında birinci olan Özbek öğrencinin yeni hedefi YKS'de Türkiye birinciliği
LGS sınavında birinci olan Özbek öğrencinin yeni hedefi YKS'de Türkiye birinciliği
LGS sınavında birinci olan Özbek öğrencinin yeni hedefi YKS'de Türkiye birinciliği
LGS sınavında birinci olan Özbek öğrencinin yeni hedefi YKS'de Türkiye birinciliği
LGS sınavında birinci olan Özbek öğrencinin yeni hedefi YKS'de Türkiye birinciliği
LGS sınavında birinci olan Özbek öğrencinin yeni hedefi YKS'de Türkiye birinciliği
LGS sınavında birinci olan Özbek öğrencinin yeni hedefi YKS'de Türkiye birinciliği

Türkiye, Karabük, Özbek, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LGS sınavında birinci olan Özbek öğrencinin yeni hedefi YKS'de Türkiye birinciliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim 14:51 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı 14:46 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı Selfie çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti 14:30 Selfie çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz 14:08 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi 13:09 Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı 12:40 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi 12:17 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı 11:44 Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı

Son Dakika Haberleri
15:02 Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak
14:51 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim
14:50 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı
14:45 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı
14:34 İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
12:39 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
12:16 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi
Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak         
15:02
Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı         
14:51
İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı         
14:35
Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim         
14:10
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!         
13:02
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim         
12:03
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Park görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon Park görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon         
09:55
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 15:09:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: LGS sınavında birinci olan Özbek öğrencinin yeni hedefi YKS'de Türkiye birinciliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement