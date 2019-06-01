Son Dakika Haberleri: LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı (2)
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LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı (2)

1 saat önce

SORULAR KOLAY GELDİLiseye geçiş için uygulanan 2019 LGS'de ilk oturum tamamlandı.

LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı (2), System.String[]

SORULAR KOLAY GELDİ
Liseye geçiş için uygulanan 2019 LGS'de ilk oturum tamamlandı. Öğrenciler, birinci oturumda Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sorularını yanıtladı.
Soruların beklediğinden kolay olduğunu söyleyen Emine Su, "Sınavım güzel geçti. Sorular beklediğimden daha basit çıktı. Geçen yılı düşünerek bu yıl için soruları çok zor bekliyordum ama basit oldu. Sürem de fazlasıyla yetti. Hatta baştan sona kontrollerimi bile yaptım" dedi. Türkçe sorularının kolay olduğunu ifade eden Tuğba Diker de "Din ve İngilizce'de bazı sorularda zorlandım. İnkılap Tarihi de kolaydı. Ben daha zor olacağını düşünmüştüm" diye konuştu. Sınavdan yüzü gülerek çıkan Gökay Güler, "Çok güzel geçti. Sorular epey basit geldi. Özellikle İnkılap Tarihi çok kolay geldi" dedi.
Hiç zorlanmadığını anlatan Tayla Bodur ise şunları söyledi:
"Sınavı 10 dakika erken bitirdim. Herkese kolay olması dezavantaj. Çünkü sıralama olacak. Sorular herkese kolay gelince sıram aşağı düşecek."
Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri'nden sorular yöneltilecek. 


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:07 Kaynak: DHA
LGS, Güncel
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