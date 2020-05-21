LGS'de öğrencilerin kullanacağı maskeler halk eğitimden - Son Dakika

LGS'de öğrencilerin kullanacağı maskeler halk eğitimden

Sınavda Mersin'in 7 ilçesinde kullanılacak 36 bin 220 adet cerrahi maske Erdemli Halk Eğitim Merkezi'nde üretiliyor

MERSİN - Liselere Geçiş Sınavı'nda Mersin'in 7 ilçesinde öğrencilerin kullanacağı cerrahi maskelerin üretimi Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştiriliyor. 20 Haziran'da yapılacak sınavda 7 ilçede kullanılacak 36 bin 220 adet cerrahi maske usta öğrenciler tarafından hazırlanıyor.

Sınavda kullanılacak cerrahi maskelerin kurum binasında hijyenik bir ortamda üretildiğini belirten Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Ateş, "20 Haziran'da düzenlenecek olan LGS sınavında ilçemiz ve ilçemizin batısında bulunan Silifke, Gülnar, Anamur, Mut, Bozyazı ve Aydıncık gibi toplam 7 ilçenin sınavda kullanacağı cerrahi maskeleri Erdemli Halk Eğitim Merkezimizde üretiyoruz. ve ilimizin talimatıyla bunu gerçekleştiriyoruz. Ödeme tamamen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak" dedi.

Okullara imza karşılığı maske teslimine başladıklarını ifade eden Ateş, "Biz toplam 36 bin 220 tane maske teslim edeceğiz. İlimizde ise yaklaşık 150 bin maske teslim edilecek" diye konuştu.

"Pandemi sürecinde 250 bin maske ürettik"

Zorlu pandemi süreci boyunca kurum olarak toplam 250 bin adet maske üretimini gerçekleştirdiklerine de değinen Ateş, "Haklı olarak bu üretimin gururunu yaşıyoruz. Bu manada da çalışan bütün arkadaşlarımıza, görev alan özellikle işin mutfağında çalışan usta öğretici arkadaşlarımıza canı yürekten teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

İmza karşılığı okullarındaki sınavda öğrencilerin kullanacağı maskeleri teslim alan Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fatih Şahin ise, "20 Haziranda yapılacak olan liselere giriş sınavında öğrencilerimize tek kullanımlık maskeyi sınava girmeden önce dışarıda teslim edeceğiz. Öğrencilerimiz bu maskeyi liselere giriş sınavında kullanacaklar" dedi.