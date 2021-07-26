LGS'de öğrencilerin yaklaşık yüzde 35'i sınavla girilen liseleri tercih etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı ve sınav sonuçlarına göre 358 bin 187 öğrenci (yüzde 34,5) sınavlı okul tercihinde bulundu.

Bakanlık tarafından 2021 LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçları, Eğitim Analiz Değerlendirme serisi kapsamında raporlaştırıldı.

"2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuçları" başlığı ile yayımlanan rapor, yerleştirme sonuçları ile ilgili, "2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı" başlıklı rapor ise merkezi sınav puanı ile yerleşen öğrencilerin sınav performansları ile ilgili detaylı analizler içeriyor.

Sınavla yerleşen öğrencilerin performansları yüksek

Raporlara göre, bu yıl merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı ve sınav sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 34,5'ine denk gelen 358 bin 187'si sınavlı okul tercihinde bulundu.

Tercih yapan öğrencilerden 168 bin 924'ü merkezi sınav puanına göre bir ortaöğretim kurumuna yerleştirildi.

Bu öğrencilerin alt testlerdeki doğru cevap ortalamalarının sınava giren tüm öğrencilerin ortalamalarından oldukça yüksek olduğu görüldü.

20 soruluk Türkçe alt testinde sınavla yerleşen öğrencilerin ortalaması 14,86 iken tüm öğrencilerin ortalaması 9,41 olarak hesaplandı.

Fen bilimleri alt testinde sınavla yerleşen öğrencilerin ortalaması 13,97, tüm öğrencilerin ortalaması ise 8,04 oldu.

Sınavla yerleşen öğrencilerin matematik alt testi ortalaması 7,56 olarak kayda geçti. Bu rakamın, tüm öğrencilerin ortalamasında 4,20 olduğu görüldü.

10 soruluk T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde sınavla yerleşen öğrencilerin ortalaması 8,12, tüm öğrencilerin ortalaması 5,23, din kültürü ve ahlak bilgisinin 10 soruluk alt testinde sınavla yerleşen öğrencilerin ortalaması 8,57, tüm öğrencilerin ortalaması ise 6,35 olarak hesaplandı.

10 soruluk yabancı dil alt testinde sınavla yerleşen öğrencilerin ortalaması 7,55 iken tüm öğrencilerin ortalaması 4,93 oldu.

Sınavla yerleşen öğrencilerin yüzde 30'u 400-500 arasında puan aldı

Raporda, sınavla yerleşen öğrencilerin puan aralıklarına da yer verildi. Sonuçlara göre, sınavla yerleşen öğrencilerin yüzde 30'unun puanının 400-500, yüzde 50'sinin puanının ise 300-399 aralığında olduğu görüldü.

Veriler, sınavla yerleşen öğrencilerin çoğunlukla 300-500 aralığında puan aldıklarını ortaya koydu.