LGS\'DE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 93\'Ü TERCİH ETTİĞİ OKULLARDAN BİRİNE YERLEŞTİ

Öğrenciler, LGS yerleştirme sonuçlarına T. C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc. meb. gov. tr" internet adresinden ulaşabiliyor. İlk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93'ü tercihleri arasında bulunan okullardan birine yerleşti. Herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için süreç devam edecek. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek; sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak. LGS sonuçları ile birlikte bu yıl ilk kez kapsamlı iki ayrı rapor da "http://www. meb. gov. tr/" internet adresinden paylaşıldı. Raporlarda, merkezi (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı şekilde ele alındı. Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı "Eğitim Analiz Değerlendirme" serisi kapsamındaki raporlara göre birinci yerleştirme sonunda, tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü tercihleri arasındaki okullardan birine yerleşti. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. LGS yerleştirmelerinde bir önceki yıla göre çoğu alanda iyileşme yaşandığını ifade eden Özer, "2020'de sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihinden birisine yerleşme oranı yüzde 91, 6'ydı, bu yıl oran yüzde 91, 98'e yükseldi. " dedi. Sınavsız yerleştirmede ikili eğitim yapacak yeni okul yok Özer, 2021'de sınavsız yerel yerleştirmede tercih edilen okullarda kapasite artırımı için ikili eğitim seçeneğinin kullanılmadığını belirterek şunları söyledi: "Birinci yerleştirme sonunda hiçbir lisede yeni bir ikili eğitim yapacak okul oluşturulmadı. Öğrencilerin yüzde 92'sinin ilk üç tercihlerinde yer alan bir liseye yerleşebilmeleri ve bu yüksek oranın hiçbir ikili eğitim olmadan yapılabilmesi MEB'in süreci ne kadar başarılı yürüttüğünü gösteriyor. " Sınavsız yerleştirmede öğrencilerin yarıdan fazlası birinci tercihine yerleşti Sınavsız yerleştirmede birinci tercihine yerleşen öğrenci oranının sınavsız yerleştirme performansı açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti: "Sınavsız yerleştirmede, öğrencilerin birinci tercihine yerleşme oranı 2020 yılında yüzde 49, 3 iken 2021 yılında yüzde 51'e yükseldi. Bir diğer ifadeyle, sınavsız yerleşen öğrencilerin yarısından fazlası birinci tercihlerindeki liselere yerleştiler. Öğrencilerin iki kez daha yerleştirmeye esas nakil hakları ve daha sonra il/ilçe komisyonları tarafından yerleştirme ve nakil hakkı olduğu da dikkate alındığında bu durum, öğrencilerin neredeyse tamamının sınavsız şekilde tercih ettikleri bir okula yerleştirilebileceklerini göstermektedir. " Sınavsız yerleştirmede istenilen okul türlerine yerleşme oranları yükseldi Sınavsız yerleştirmede öğrencilerin istedikleri okul türlerine yerleşme oranlarında da iyileşmeler sağlandığını ifade eden Özer, şu değerlendirmeyi yaptı: "2020'de Anadolu liselerine ilk üç tercihi arasında yer veren öğrencilerin yüzde 99'u bu okul türüne yerleştirilirken 2021'de bu oran değişmedi. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 53'ünün ilk tercihini bu okul türünde yaptığı tespit edildi. Geçen yıl ilk üç tercihi arasında Anadolu imam hatip lisesine yer veren öğrencilerden yüzde 87'si bu okullardan birine kayıt hakkı kazanırken bu yıl oran yüzde 88'e yükseldi. Anadolu imam hatip lisesine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerden yüzde 56'sının bu okul türüne ilk tercihinde yer verdiği belirlendi. Bu kapsamda en büyük iyileşme mesleki eğitimde sağlandı. 2019'da mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 79'u, geçen yıl ise yüzde 82'si ilk üç tercihlerinde bu okul türüne yer vermişti; bu yıl, bu oran yüzde 83'e çıktı. Geçen yıl bu okul türü, bu okullara yerleşen öğrencilerden yüzde 43'ünün ilk tercihi olmuştu, bu yıl oran yüzde 46'ya yükseldi. " Sınavla yerleşen öğrencilerin performansları yüksek (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı ve sınav sonuçlarına göre 358 bin 187 öğrenci (yüzde 34, 5) sınavlı okul tercihinde bulundu. Raporlara göre, bu yıl merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldı ve sınav sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 34, 5'ine denk gelen 358 bin 187'si sınavlı okul tercihinde bulundu. Tercih yapan öğrencilerden 168 bin 924'ü merkezi sınav puanına göre bir ortaöğretim kurumuna yerleştirildi. Bu öğrencilerin alt testlerdeki doğru cevap ortalamalarının sınava giren tüm öğrencilerin ortalamalarından oldukça yüksek olduğu görüldü. 20 soruluk Türkçe alt testinde sınavla yerleşen öğrencilerin ortalaması 14, 86 iken tüm öğrencilerin ortalaması 9, 41 olarak hesaplandı. Fen bilimleri alt testinde sınavla yerleşen öğrencilerin ortalaması 13, 97, tüm öğrencilerin ortalaması ise 8, 04 oldu. Sınavla yerleşen öğrencilerin matematik alt testi ortalaması 7, 56 olarak kayda geçti. Bu rakamın, tüm öğrencilerin ortalamasında 4, 20 olduğu görüldü. 10 soruluk T. C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük alt testinde sınavla yerleşen öğrencilerin ortalaması 8, 12, tüm öğrencilerin ortalaması 5, 23, din kültürü ve ahlak bilgisinin 10 soruluk alt testinde sınavla yerleşen öğrencilerin ortalaması 8, 57, tüm öğrencilerin ortalaması ise 6, 35 olarak hesaplandı. 10 soruluk yabancı dil alt testinde sınavla yerleşen öğrencilerin ortalaması 7, 55 iken tüm öğrencilerin ortalaması 4, 93 oldu. Sınavla yerleşen öğrencilerin yüzde 30'u 400-500 arasında puan aldı Raporda, sınavla yerleşen öğrencilerin puan aralıklarına da yer verildi. Sonuçlara göre, sınavla yerleşen öğrencilerin yüzde 30'unun puanının 400-500, yüzde 50'sinin puanının ise 300-399 aralığında olduğu görüldü. Veriler, sınavla yerleşen öğrencilerin çoğunlukla 300-500 aralığında puan aldıklarını ortaya koydu. 