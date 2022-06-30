LGS'de tam puan alan Adanalı öğrenciler, başarılarının sırrını anlattı

Adana'da 8 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan aldı.

Merkez Çukurova ilçesindeki Alpaslan Türkeş Ortaokulu'nda eğitim gören Tahir Toprak, AA muhabirine, ülke genelinde 500 tam puan alan 193 öğrenci arasında olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Herkesin istediği bir başarıya imza attığını anımsatan Toprak, "İlk olarak dersi derste dinledim. Bende dersi umursamayıp sonra gidip ders çalışmak yok. Derste anlayacaksın sonra gidip sorunu çözeceksin. Toplayacaksın konuyu kafanda, ondan sonra yapıyorsun zaten soruları. Günde belirli bir ders saatim yoktu. Ortalama 2-2,5 saat ders çalışıyordum." diye konuştu.

Toprak, sınav dönemi yaklaştıkça motivasyonda düşüşler olduğunu belirterek, kendisi gibi sınava gireceklere şu tavsiyelerde bulundu:

"Son döneme doğru motivasyonlar düşüyor, benim de düştü. Sınava girecek arkadaşlarım motivasyonlarını düşürmesinler. İnansınlar kendilerine oluyor zaten. Son döneme doğru bunalıyorsunuz bir zamandan sonra soru çöz, soru çöz iyice insanın kafası gidiyor. Toplaması gerekiyor bir şekilde kendisini. Ailesiyle konuşup ve arkadaşlarıyla buluşup kafalarını dağıtsınlar. Sağ olsunlar abim, babam ve annem bana çok yardımcı oldu.

Arkadaşlarımla konuşuyordum. Kafamı dağıtacak aktivitelerim vardı, spor yapıyordum."

Toprak, pilotaj bölümünde okumak istediğini ama henüz net kararını vermediğini sözlerine ekledi.

Baba Yasin Toprak da gururlu olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Rabbim tüm anne babalara bu başarıyı yaratan çocuklarını nasip etsin. Kaderleri bahtları güzel olsun, Allah'ın dediği olur. İnşallah bundan sonraki eğitim hayatında da bu başarılar devam eder. Heyecanlıyız, gün boyu tebrik mesajı atan herkese teşekkür ediyorum. Vatan, millet, devlet noktasında hassasiyetleri olan insanlardanız. Elimizden geldiğince bu çocuğumuzu bu yönde yetiştirmeye, akabinde de okuldaki öğretim hayatını geliştirmeye çalıştık. Demek ki başarmışız. İnşallah bundan sonrada daha iyi yerlere gelebilmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Rabbim herkesin çocuğuna gelecek noktasında hayırlar vesile eylesin."

"Hedefim öncelikle liseyi bitirmek"

Kozan ilçesindeki Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu öğrencisi Alperen Bozkurt da Türkiye birincileri arasında yer almanın güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Bozkurt, şöyle devam etti:

"Temeli sağlam atmaya çalıştım. Sınav yılında ekstra bir şey yapmadım. Son iki ay sınavın üstüne biraz daha düştüm. Günde bireysel olarak 4-5 saat çalıştım. Şu an İstanbul'da gitmeyi düşünüyorum. Hedefim öncelikle liseyi bitirmek. Daha sonra yurtdışında bir üniversiteye gitmek için çalışacağım. Başarabilirsem Türkiye'ye döndüğümde bir şeyler denerim. Şu anda mühendislik olabilir, bir hedefim yok. Bundan sonra sınava girecek arkadaşlarıma bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum."

Baba Ömer Bozkurt da oğlunun emeğinin karşılığını aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başarının mimarı Alperen. Kendisi başından beri çalışıyordu. Emeğini karşılığını aldı, tüm emeği geçen tüm öğretmenlerine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bol bol kitap okuyordu. Umarım bundan sonra da başarıları devam eder. Diğer arkadaşlarına da örnek olur diye umut ediyorum. Hedefini kendi belirleyecek. Nerede okumak istiyorsa okuyacak. Biz sadece arkasından geleceğiz."