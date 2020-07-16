LGS'de tam puan alan Ali Fuad Erkan, mühendis olmak istiyor - KIRKLARELİ - Son Dakika

LGS'de tam puan alan Ali Fuad Erkan, mühendis olmak istiyor - KIRKLARELİ

2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınava Kırklareli'den katılan ve tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Ali Fuad Erkan, kentin gururu oldu.

2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınava Kırklareli'den katılan ve tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Ali Fuad Erkan, kentin gururu oldu.

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Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Erkan, 20 Haziran'da yapılan LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Erkan, AA muhabirine, emeğinin karşılığını düzenli ve sistemli çalışma ile aldığını söyledi.

Tam puan almanın gururunu yaşadığını ifade eden Erkan, şunları belirtti:

"Sınava geçen yaz hazırlanmaya başladım. İlk başta günde 100 soru çözme hedefim vardı ama 140 soru çözüyordum. Koronavirüs nedeniyle evde boş vakitlerim oldu ve günde 170 soru çözmeye başladım. Okulumuz bu konuda çok yardımcı oldu. Koronavirüs döneminde bulabileceği en iyi soruları bularak bize verdi. Bu, bizim avantajımız oldu."

Sınavda gerginlik yaşamasına rağmen başarılı olduğunu aktaran Erkan, "Sınavda biraz gergindim. Bana verilen bazı tavsiyeleri o anda unutarak tamamen sınava odaklandım. Sınavda beklediğim sorular çıktı. Bazılarının benzerlerini çözmüştüm. 'Acaba bir yanlışım çıktı mı?' diye de kaygım oldu. Sınavda bazı soruların tuzak olduğunu fark ettim ve bu da beni rahatlattı. Hayalim mühendis olmak. Kimya ile bilgisayar mühendisliği arasında kararsız kaldım. Hayırlısı olsun, şu anda net değil." sözlerine yer verdi.

Kırklareli, Ali Fuad, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:10 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LGS'de tam puan alan Ali Fuad Erkan, mühendis olmak istiyor - KIRKLARELİ - Son Dakika
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