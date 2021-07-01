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DENİZLİLİ ÖĞRENCİLERİN LGS'DE TÜRKİYE 1'NCİLİĞİ SEVİNCİ - Son Dakika

DENİZLİLİ ÖĞRENCİLERİN LGS'DE TÜRKİYE 1'NCİLİĞİ SEVİNCİ

01.07.2021 15:28

DENİZLİ'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan öğrenciler, Türkiye 1'ncisi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

DENİZLİ'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan öğrenciler, Türkiye 1'ncisi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Denizli'de Hayırseverler Ortaokulu öğrencisi Bengüsu Berra Akar, Sait Kalaycıoğlu Ortaokulu öğrencisi Ener Efe Savaş, Gelişim Koleji öğrencisi Salih Şahin, LGS'deki soruların tamamını doğru yanıtlayarak, 500 tam puan aldı. Derece yaparak Türkiye birincisi olmanın sevincini yaşayan öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurs gördükleri Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle plaket verildi.

Sınavda soruların tamamını doğru yapan öğrencilerden Akar, sınavda başarılı olmak için çok çalıştığını belirtti. Türkiye birincisi olmayı beklemediğini ifade eden Akar, Benim için sürpriz oldu. Sonuçlar açıklandığında Türkiye birincisi olduğumu öğrenince çok mutlu oldum. Heyecan verici bir his. Sınava iyi hazırlandım. Gün içerisinde yoğun bir tempoda çalıştım. Ailem de başarım dolayısıyla çok sevinçli. İleride çok çalışıp genetik mühendisi olmak istiyorum^ dedi.

ÇALIŞMALARIMIN KARŞILIĞINI ALDIM

Öğrencilerden Savaş, hazırladığı program çerçevesinde verimli bir çalışma yürüttüğünü ve başarılı olduğunu söyledi. İlk kez tüm soruları doğru işaretlediğini kaydeden Savaş, Sınav öncesi yaptığımız deneme sınavlarından da iyi sonuçlar alıyordum. Ancak daha önce hiçbir sınavda soruların tamamını doğru yapamamıştım. Sınav sonuçları açıklandığında tam puan aldığımı öğrendim. Çalışmalarımın karşılığını aldım. Bu nedenle çok mutluyum diye konuştu.

Disiplinli çalışmayla başarıya ulaştığını ifade eden Şahin ise, Başarılı olduğum için çok mutluyum. Bu sonuç benim beklediğim bir şeydi. Hedefime ulaştım. Benim için sürpriz olmadı. Sınava düzenli ve disiplinli çalışarak hazırlandım. Öğretmenlerimin bu konuda bana çok desteği oldu. Gelecek yıl sınava girecek öğrenciler, aile ve öğretmenlerini dinlesinler. Çünkü insanlar özeleştiri yapamayabilir. Dışarıdan birisi yardım ettiği zaman başarı çok daha kolay ulaşılabilir bir hedef olacaktır diye konuştu.

DENİZLİLİ ÖĞRENCİLERİN LGS'DE TÜRKİYE 1'NCİLİĞİ SEVİNCİ
DENİZLİLİ ÖĞRENCİLERİN LGS'DE TÜRKİYE 1'NCİLİĞİ SEVİNCİ
DENİZLİLİ ÖĞRENCİLERİN LGS'DE TÜRKİYE 1'NCİLİĞİ SEVİNCİ
DENİZLİLİ ÖĞRENCİLERİN LGS'DE TÜRKİYE 1'NCİLİĞİ SEVİNCİ
DENİZLİLİ ÖĞRENCİLERİN LGS'DE TÜRKİYE 1'NCİLİĞİ SEVİNCİ
DENİZLİLİ ÖĞRENCİLERİN LGS'DE TÜRKİYE 1'NCİLİĞİ SEVİNCİ
DENİZLİLİ ÖĞRENCİLERİN LGS'DE TÜRKİYE 1'NCİLİĞİ SEVİNCİ
DENİZLİLİ ÖĞRENCİLERİN LGS'DE TÜRKİYE 1'NCİLİĞİ SEVİNCİ
DENİZLİLİ ÖĞRENCİLERİN LGS'DE TÜRKİYE 1'NCİLİĞİ SEVİNCİ

Salih Şahin, Denizli, Savaş, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİLİ ÖĞRENCİLERİN LGS'DE TÜRKİYE 1'NCİLİĞİ SEVİNCİ - Son Dakika


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