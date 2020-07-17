LGS'de tam puan alan Furkan Kutlu başarısını düzenli ve disiplinli çalışmaya borçlu - Son Dakika

LGS'de tam puan alan Furkan Kutlu başarısını düzenli ve disiplinli çalışmaya borçlu

Batman'da yaşayan ve Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavda tam puan alan Furkan Kutlu, başarısını düzenli ve disiplinli çalışmaya borçlu.Anne ve babası öğretmen olan ve Batman Kültür Ortaokulu 8.

Batman'da yaşayan ve Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavda tam puan alan Furkan Kutlu, başarısını düzenli ve disiplinli çalışmaya borçlu.

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Anne ve babası öğretmen olan ve Batman Kültür Ortaokulu 8. sınıftan mezun olan Kutlu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ailesinin ve öğretmenlerinin büyük desteğini gördüğünü belirtti.

"Sınava girecek olan arkadaşlarıma tavsiyem çalışmaya bu yaz başlamaları. Yazın bütün konuları bitirip, kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Ben de bu şekilde yaptım . Yazın bütün konuları bitirip, kış aylarında da tekrar yapıp, test çözdüm." diyen Kutlu, öğretmenlerini de çok iyi dinlediğini anlattı.

Kutlu, pandemi sürecinde derslerine daha da yoğunlaştığını vurgulayarak, "Derslerime çalışırken eğlencemi de aksatmadım. Sınavdan çıktıktan sonra soruları kontrol ettiğimde yanlışımın olmadığını gördüm. Resmi olarak sonuçlar açıklanınca da birinci olduğumu gördüm. Ailem çok sevindi. Arkadaşlarım beni tebrik etti." dedi.

Sınava girecek olanlara heyecanlanmamaları tavsiyesinde bulunan Kutlu, kesinlikle strese girilmemesi gerektiğini aktardı.

Öğrencilerin sınavlara mutlu bir şekilde katılması gerektiğini ifade eden Kutlu, bunun sınavdaki başarıyı olumlu etkilediğini kaydetti.

Baba Fuat Kutlu da öğretmen bir baba olarak oğluna sürekli rehberlik yapmaya çalıştığını vurguladı.

Öğrencilerine ve oğluna her zaman bol bol kitap okumalarını, derslerini takip etmelerini, öğretmenlerini dinlemelerini tavsiye ettiğini anlatan Kutlu, oğlunun bu tavsiyelere uyduğunu başarılı olduğunu belirtti.

Kutlu, "Oğlum oyununu oynadı, derslerini çalıştı ve sonuç olarak başarı beraberinde geldi. Oğlumun sınava hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde bizlere desteğini esirgemeyen öğretmenlerine ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Okul müdürü Mehmet Emin Şimşek de Furkan'ı başarısından dolayı tebrik etti.

Batman, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LGS'de tam puan alan Furkan Kutlu başarısını düzenli ve disiplinli çalışmaya borçlu - Son Dakika
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