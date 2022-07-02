LGS'DE TAM PUAN ALAN İREM'İN HAYALİ DOKTOR OLMAK - Son Dakika
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LGS'DE TAM PUAN ALAN İREM'İN HAYALİ DOKTOR OLMAK

02.07.2022 10:29

AMASYA'da Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) tüm soruları doğru cevaplayıp İrem Doğru (14), başarısının düzenli ders çalışmaktan kaynaklandığını söyledi.

AMASYA'da Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) tüm soruları doğru cevaplayıp İrem Doğru (14), başarısının düzenli ders çalışmaktan kaynaklandığını söyledi. Doğru, hayalinin ise Galatasaray Lisesi ve sonrasında Tıp Fakültesi ile doktor olmak olduğunu söyledi.

Çelebi Mehmet Ortaokulu öğrencisi İrem Doğru LGS'den 500 tam puan aldı. Tam puan aldığı için mutluluğunu dile getiren Doğru, Galatasaray Lisesine gitmek istediğini anlattı. İnsanlara şifa olmak için doktorluk mesleğini hedeflediğini ifade eden İrem Doğru, Bu sene LGS'ye girdim ve 500 tam puan alarak Türkiye 1.?si oldum. Her gün düzenli olarak çalıştım. Bu süreçte ailem ve okulum bana çok destek oldular. Bol bol deneme soruları çözdüm. Çok mutluyum 500 tam puan almayı çok istiyordum. 6. sınıfta kendime Galatasaray Lisesini hedef olarak belirlemiştim. O günden beri hedefim için çalıştım. Sürekli okul hakkında araştırmalar yaptım. Geçen sene LGS 1.?cilerinin videolarını ve ders çalışma şekillerini izledim. Bende onlardan kendime uygun olanlardan ders çalışma sitili oluşturdum. Bol bol sorular çözdüm. Bazen bunaldım yorulduğum zamanlar oldu ama yine de devam ettim. Şimdi ise Türkiye 1.?si oldum, 500 tam puan alarak. Hedefim doktor olmak. Çünkü doktorlar hastalara şifa veriyor ve kutsal bir meslek dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Sivas LGS'de iki gurur birden yaşadı Sivas LGS'de iki gurur birden yaşadı Kırşehir'in LGS birincisi başarısını kitap okumaya ve deneme sınavlarına borçlu Kırşehir'in LGS birincisi başarısını kitap okumaya ve deneme sınavlarına borçlu
Kaynak: DHA

Galatasaray, Türkiye, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS'DE TAM PUAN ALAN İREM'İN HAYALİ DOKTOR OLMAK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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