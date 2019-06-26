Son Dakika Haberleri: LGS'de tam puan alan öğrenciden Pekmezci'ye ziyaret
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LGS'de tam puan alan öğrenciden Pekmezci'ye ziyaret

1 saat önce

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam puan alan Göktuğ Semih İstek, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

LGS'de tam puan alan öğrenciden Pekmezci'ye ziyaret, System.String[]
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam puan alan Göktuğ Semih İstek, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pekmezci, sınavda çıkan soruların tamamını doğru cevaplayan Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu ve aynı zamanda Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği tarafından hayata geçirilen Matematik Atölyesi öğrencisi İstek'i tebrik edip altınla ödüllendirdi.
Pekmezci, böyle bir öğrenciyi yetiştirdikleri ve Bayburt'a kazandırdıkları için ailesi ile milli eğitim camiasına da teşekkür etti.
Göktuğ Semih İstek ile beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, babası Adem İstek ve öğretmenleri ise Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:08 Kaynak: AA
Hükmü Pekmezci, Bayburt, LGS, Güncel
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