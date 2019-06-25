Son Dakika Haberleri: LGS'de tam puan alan öğrenciye altın hediyesi
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LGS'de tam puan alan öğrenciye altın hediyesi

24 dakika önce

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Çal Şehit Ramazan US İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayan Kübra Su Fırtına'yı evinde ziyaret etti.

LGS'de tam puan alan öğrenciye altın hediyesi, System.String[]
Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Çal Şehit Ramazan US İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayan Kübra Su Fırtına'yı evinde ziyaret etti.
Altın takarak ödüllendirdiği Kübra Su Fırtına'nın ilçenin gururu olduğunu belirten Akcan, "Kübra Su'nun gururunu yaşarken Denizli merkezde ikamet eden ve Çallı olan Mehmet Salih Beşkavak'ın da birinci olduğunu öğrenince gururumuz ikiye katlandı. En iyi kariyer insan olmaktır. Başarılı öğrencilerimizin ülkesine, ailesine, insanlığa yararlı bireyler olacağını düşünüyorum. Çal'ın üzümü ve pekmezini tüketen çocuklarımız zeki oluyor." dedi.
Kübra Su Fırtına da, Galatasaray Lisesi'ni tercih edeceğini belirterek, "Fenerbahçe taraftarıyım. Galatasaray Lisesini tercih edeceğim. Galatasaray olmazsa tercihim Ankara Fen Lisesi olur. Uzun vadede hedefim tıp fakültesini kazanıp başarılı bir doktor olmak." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:43 Kaynak: AA
Çal, LGS, Güncel
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