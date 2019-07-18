Son Dakika Haberleri: LGS'de tam puan alan öğrenciye ödül
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LGS'de tam puan alan öğrenciye ödül

2 saat önce

Siirt Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan İbrahim Efe Karakaya'yı ödüllendirdi.

LGS'de tam puan alan öğrenciye ödül, System.String[]
Siirt Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan İbrahim Efe Karakaya'yı ödüllendirdi.

Karakaya'yı tebrik eden Güneş, bu başarılardan duydukları memnuniyeti belirtti.
Güneş, Siirt'in eğitim kalitesinin artırılması ve daha başarılı nesiller yetiştirilmesi için yoğun bir çaba harcadıklarını ifade etti.
Eğitimci Prof. Dr. Cahit Epçaçan da, çocukların iyi bir geleceğe sahip olması için çalışmalarını büyük bir özveriyle yürüttüklerini aktardı.

Güneş, Karakaya'yı tabletle ödüllendirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:09 Kaynak: AA
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