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LGS'de tam puan alan Yunus Enes Yolcudağ Van'ın gururu oldu - Son Dakika

LGS'de tam puan alan Yunus Enes Yolcudağ Van'ın gururu oldu

30.06.2021 20:12
LGS'de tam puan alan Yunus Enes Yolcudağ Van'ın gururu oldu, System.String[]

Van'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Yusuf Enes Yolcudağ, kentin gururu oldu.

Van'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Yusuf Enes Yolcudağ, kentin gururu oldu.

Van Bil Koleji öğrencisi olan Yolcudağ, LGS'deki soruların tamamını doğru yanıtlayarak, 500 tam puan aldı.

Sevincini öğretmenleri ve ailesiyle paylaşan Yolcudağ, AA muhabirine, tüm soruları doğru yanıtladığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Çabalarının karşılığını aldığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Yolcudağ, ileride doktor olmak istediğini ifade etti.

Baba Necmettin Yolcudağ ise çocuğuyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Öncelikle bir şampiyonun annesi babası olmak gerçekten çok ayrı bir duygu, mutluluk verici bir duygu. İnşallah başarıları daim olur, daha iyi yerlere gelir. Öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. " dedi.

Kolej Müdürü Abdulmenav Hemedoğlu da Yusuf Enes Yolcudağ'ın bu seneki LGS şampiyonlarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisi ile gurur duyuyoruz. Bundan sonraki öğrenim hayatında da kendisi ile birlikte olacağımızı, kendisine destek olacağımızı belirtmek istiyoruz. Arkadaşları ile çok yorucu bir maratonun sonuna geldiler. Başarılarından ötürü bütün öğrencilerimizi kutluyoruz."

Haziran, Van, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LGS'de tam puan alan Yunus Enes Yolcudağ Van'ın gururu oldu - Son Dakika


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