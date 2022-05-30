LGS'de ter dökecek öğrencilere "motivasyonu yüksek tutun" tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi

LGS'de ter dökecek öğrencilere "motivasyonu yüksek tutun" tavsiyesi

30.05.2022 13:42
LGS'de ter dökecek öğrencilere "motivasyonu yüksek tutun" tavsiyesi

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, LGS'ye kısa bir süre kala, veli ve öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, LGS'ye kısa bir süre kala, veli ve öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu, öğrencilerin kazanım eksiği olduğunu düşündükleri konularda son haftalarda tekrar yapmaya ve soru çözmeye devam edebileceklerini aktardı.

Aksu, öğrencilere motivasyonlarını yüksek tutmaları, yıl boyunca verdikleri emekleri unutmamaları tavsiyesinde bulundu. Öğrencilere sınava az bir süre kala nelere dikkat etmeleri gerektiği ve sınav günü adım adım hangi yolları izlemeleri gerektiği ile ilgili bilgi verilmesinin rahatlatıcı bir etki oluşturacağını vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler sınava kendi okullarında gireceklerdir. Öğrencilerin, fiziki imkanları tanınan, adeta ikinci evleri olan okullarında sınava girmeleri kaygılarını azaltacaktır. Öğrencilerin son hafta beslenmelerine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Daha önce hiç denenmeyen bir yiyecek, sınav haftası alerjik bir reaksiyona sebep olabileceği düşünülerek tüketilmemelidir. Aynı şekilde şişliğe, bağırsak ve mide problemlerine yol açabilecek gıdalardan da kaçınılmalıdır. Sınav sabahı öğrencilerin kendilerini yorgun hissetmemeleri için uyku düzeni çok önemlidir. Özellikle son bir hafta rutin dışı saatlerde uykuya geçmek yerine biyolojik saati şaşırtmayacak rutinlerdeki saatlerde uykuya geçilmelidir. Sınava günler kala öğrenciler sakatlanmalara yol açabilecek aktivitelerden de kaçınmalıdır. Ayrıca, hasta olmalarına sebep olabilecek etkinliklerden ve ortamlardan uzak durmalılar."

"Motive ederken abartıya kaçmayın"

Öğrenciler için motivasyonun sınav başarılarında önemli bir etken olduğuna, ebeveynlerden ve aile üyelerinden gelecek başarı dileklerinde öğrencinin kaygısını artıracak ifadelerden, kıyaslamalardan kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Aksu, "Öğrencilere, önemli olanın sınavın sonucu değil, tüm bu süre boyunca gösterdiği emek ve çaba olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, elinden geleni yaptığı için kendilerine güvenmeleri ve inanmaları gerektiğinin vurgulanması etkili olacaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerin sınav gününe farklı bir anlam yükleyip kaygısının artırılmaması için ev içindeki davranışların abartılmaması gerekiyor. Sınav gününe kadar, daha önce nasıl davranılıyorsa aynı şekilde davranılmaya devam edilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Sınavdan önceki akşam, sınava giderken götürülmesi gereken tüm materyallerin şeffaf bir dosya içinde hazırlamasını tavsiye eden Aksu, kaygıları artan öğrencilerin duygularının önemsizleştirilmemesi, anlaşılmaya çalışılması gerektiğini aktardı.

Kaygıyı azaltacak en önemli etken, aileden alınacak güven duygusu

Gülşen Aksu, öğrencilerin kaygısını azaltacak en önemli etkenin, ailelerinden alacakları güven duygusu olduğuna işaret ederek, sınav sabahı yapılması gerekenlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sınav sabahı, öğrencinin sindirim sistemini yormayacak gıdalardan oluşan bir kahvaltı enerjisini artıracaktır. Kıyafet seçiminin ise rahat, vücut ölçülerine göre ve hava şartlarına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, evden çıkmadan özellikle kimlik gibi sınav için gerekli olan tüm eşyaların alındığına emin olunmalıdır. Sınava geç kalınması, öğrencilerin kaygı düzeylerini artıracağından okula ulaşımda sorun yaşanmayacak bir zaman diliminde en geç saat 09.00'da okulda olunacak şekilde evden çıkılmalıdır. Öğrencilerin sınav arasında okul bahçesine çıkıp hava almaları, bir sonraki aşama olan sayısal oturuma hazırlıkta önemlidir. Birbirlerinin motivasyonlarını etkilememek adına sınav aralarında sorular hakkında konuşmamaları faydalı olacaktır. Sözel oturum artık geride kaldığı için sayısal oturuma kendilerini hazırlamalıdırlar. Sınavını tamamlayıp okuldan ayrılan öğrencileri ebeveynleri güler yüzle karşılamalıdır. Sınavı nasıl geçmiş olursa olsun öğrenciler tüm yıl boyunca emek verdikleri bir sınavdan çıkmış olacağı için olumlu cümleler duymaya ihtiyaç duyacaklardır."

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
LGS'ye sayılı günler kala uzmanından tavsiyeler LGS'ye sayılı günler kala uzmanından tavsiyeler LGS'ye 1 hafta kala adaylara öneriler LGS'ye 1 hafta kala adaylara öneriler
Kaynak: AA

Doğa Koleji, Gülşen, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS'de ter dökecek öğrencilere 'motivasyonu yüksek tutun' tavsiyesi - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:35 Gaziantep'te şaşkına çeviren olay! Düğün salonunun tavanı çöktü, üst katta bulunan adam aşağı düştü
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
16:54 Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 19:20:10. #1.13#
SON DAKİKA: LGS'de ter dökecek öğrencilere "motivasyonu yüksek tutun" tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement