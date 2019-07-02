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LGS'de yanlış hesaplama iddiası

17 dakika önce

Anadolu Eğitim Sen İzmir İl Temsilcisi Adnan Sarısayın, İzmir'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren bir öğrencinin sınav sonucunun yanlış hesaplandığını iddia etti.

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Anadolu Eğitim Sen İzmir İl Temsilcisi Adnan Sarısayın, İzmir'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren bir öğrencinin sınav sonucunun yanlış hesaplandığını iddia etti.
Sarısayın yaptığı açıklamada, İzmir'de sınava giren M.E.F'nin fen bilimleri alanında cevap vermediği sorunun yanlış diye hesaplandığını, durumun fark edilmesi üzerine Mili Eğitim Bakanlığına dilekçe ile başvuru yapıldığını aktardı.
Bu hatanın düzeltildiğini ifade eden Sarısayın, ancak öğrencinin yanlış cevaplanan soru sayısının hesaplanmasında da hata bulunduğunu savundu.
Sarısayın, şunları kaydetti:
"Öğrencimizin girdiği sınavda boş bıraktığı sorunun yanlış olarak yazılması büyük bir hatadır. Yapılan itiraz sonucunda puanı düzeltti ama bu da akıllara başka yapılan hata var mıdır sorusunu getirdi. Yanlışlık optik okuyucudan mı kaynaklandı? Acaba başka hata var mı? Sonuçlar tekrar incelenerek hataya yer bırakılmamalı."
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:36 Kaynak: AA
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