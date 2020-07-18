LGS'den tam puan alan Ahmet Tağluk: "Teknolojik aletlerden uzak durdum" - Son Dakika

LGS'den tam puan alan Ahmet Tağluk: "Teknolojik aletlerden uzak durdum"

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan sınavdan 500 tam puan alan ve yazılım mühendisi olmak isteyen Malatyalı öğrenci Ahmet Tağluk, dikkatini dağıttığı için teknolojik aletlerden uzak durarak başarılı olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan sınavdan 500 tam puan alan ve yazılım mühendisi olmak isteyen Malatyalı öğrenci Ahmet Tağluk, dikkatini dağıttığı için teknolojik aletlerden uzak durarak başarılı olduğunu belirtti.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri

Battalgazi ilçesi Öğretmenler Ortaokulu'nda okuyan Ahmet Tağluk, sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak, 500 tam puan almanın haklı gururunu yaşıyor.

Tağluk, AA muhabirine, emeğinin karşılığını düzenli ve sistemli çalışmayla aldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde kalmanın avantajlarını iyi değerlendirdiğini anlatan Tağluk, "Ramazan ayında da aynı şekilde sahura kadar çalıştım. Evde sürekli deneme çözdüm ve bunu sürekli artırdım. Ders çalışırken kendimi yorgun hissettim de dinlenmeye çalıştım. Benim için en önemli şey, dikkatimi toplamaktı. O yüzden dikkat dağıttığı için teknolojik aletlerden uzak durdum. Önümüzdeki dönemde sınava girecek olan arkadaşlarıma da tavsiyem teknolojiye biraz mola vermeleri." diye konuştu.

Sınav öncesinde deprem yaşadığını ve bu süreçte çok korktuğunu anımsatan Tağluk, "Deprem anında çok korktum. O zamana kadar böyle bir deprem görmemiştim. Birkaç gün dışarıda kalmak zorunda kaldık. O süreçte de yanıma aldığım birkaç kaynaktan ders çalıştım. Tekrar eve dönünce çalışmaya kaldığım yerden devam ettim." ifadesini kullandı.

Tağluk, üniversite tercihlerini de yazılım mühendisi olarak gerçekleştirmek istediğini bildirdi.

Ailesi de öğretmenleri de mutlu

Anne Azize Tağluk da her zaman oğlunu desteklediğini ve yanında olduğunu belirterek, koronavirüs sürecinde oğluna daha çok destek verdiğini ifade etti.

Tağluk, "Koronavirüs sürecinde onun okul öğretmeni, rehber öğretmeni ve annesi oldum, destek verdim. Onunla birlikte uyudum birlikte kalktım. Doğrularını yanlışlarını kontrol ediyordum. Çok mutlu oldum, gurur verici bir şey. Diğer çocuklarım da başarılıydı ama Ahmet'in başarısı bizi daha da mutlu etti." dedi.

Okul Müdürü Hanifi Özdemir de öğrencilere sınav sürecinde ekstra programlar hazırlayarak, sürekli destek verdiklerini kaydetti.

Koronavirüs, MEB, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LGS'den tam puan alan Ahmet Tağluk: 'Teknolojik aletlerden uzak durdum' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 20:08 Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi 19:53 Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri 19:22 Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu 19:21 Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı 19:00 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 18:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
20:08
Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri
19:53
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
19:22
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
19:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık
19:00
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
18:59
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
18:28
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
18:02
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 20:44:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: LGS'den tam puan alan Ahmet Tağluk: "Teknolojik aletlerden uzak durdum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]