LGS'den tam puan alan Muhammed'in sırrı düzenli çalışma - Son Dakika
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LGS'den tam puan alan Muhammed'in sırrı düzenli çalışma

30.06.2022 16:14

LGS'den tam puan alan Muhammed'in sırrı düzenli çalışma Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavda tam puan alan 193 öğrenciden biri olan Muhammed Aydın, başarısının sırrının sosyal aktiviteleri aksatmayarak düzenli çalışmak olduğunu söyledi.

LGS'den tam puan alan Muhammed'in sırrı düzenli çalışma

ANKARA - Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavda tam puan alan 193 öğrenciden biri olan Muhammed Aydın, başarısının sırrının sosyal aktiviteleri aksatmayarak düzenli çalışmak olduğunu söyledi.

LGS çerçevesinde 5 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçları bugün açıklandı. Başvuruların tüm 8. sınıf öğrencileri için otomatik olarak alındığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci ise tüm soruları doğru

yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Tam puan alan 193 öğrenciden biri olan Muhammed Aydın, başarısının sırrını İHA muhabirine anlattı. Sonucu görünce "mutluluktan uçacak" hale geldiğini ifade eden Aydın, "İlk önce anneme koştum. Heyecanla sınavın sonucunu söyledim. Babama da gönderdim. Çok sevindik" ifadelerini kullandı.

Böyle bir başarının ailesi ve çevresindekiler için biraz şaşırtıcı olduğunu dile getiren Muhammed Aydın, "Bu süreçte geçen senenin yazından itibaren ders çalışmaya başladım. Sosyal aktivitelere de zaman ayırdım. Okul dönemi başladığı zaman da öğretmenlerime soru sormaya devam ettim" dedi.

Önümüzdeki yıl sınava girecek öğrencilere şimdiden ders çalışmaya başlamaları tavsiyesinde bulunan LGS birincisi Aydın, "Hem düzenli çalışıp hem de sosyal aktivitelere de zaman ayırsınlar. Ama asla ve asla düzenli çalışmayı unutmasınlar" diye konuştu.

Pandeminin üzerinde kötü etkileri olduğunu ancak bu durumu çalışarak toparladığını dile getiren Aydın, gelecekte iyi bir üniversitede elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde eğitim almayı hedeflediğini söyledi.

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Kaynak: İHA

Aydın, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS'den tam puan alan Muhammed'in sırrı düzenli çalışma - Son Dakika

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