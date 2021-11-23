LGS formu yanlış doldurulan engelli genç, MEB'in girişimiyle liseye başladı - Son Dakika

Adana'da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuru formu yanlış doldurulduğu için mağduriyet yaşayan görme engelli Ahmet Arda Topak, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) girişimiyle hayalindeki liseye başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Doğuştan yüzde 100 görme engelli 14 yaşındaki Topak, LGS başvuru formunda raporunun az gören olarak doldurulması nedeniyle sınavda muaf tutulması gereken sorularla karşılaştı.

Şekil ve grafik içeren soruları görme yetisi hiç olmadığı için cevaplayamayan Topak, sınavdan istediği puanı almadı.

Yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Ankara 5. İdare Mahkemesine açtığı davayı kazanan Topak'ın puanı yeniden hesaplanarak 353'den 454'e yükseldi.

Hesaplanan yeni puanına denk gelen ve hayalini kurduğu Adana Anadolu Lisesi'ne yerleşemeyen Topak'ın mağduriyetinin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi.

Bakanlığın girişimiyle hayalini kurduğu okula yerleşen Topak, liseye başlamanın heyecanını yaşadı.

Okulundaki ilk gününe ağabeyi Mehmet Topak ile gelen Ahmet'i, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı ve Okul Müdürü Muharrem Yanarateş karşıladı.

Topak, kaydının yapıldığı sınıfa geçip sırasına oturarak ilk dersine başladı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Topak, "Çok sıkıntılı bir süreçti. Şahsi ve ailevi anlamda çok sıkıntılar çektik. Sonunda da istediğim okuluma kavuştum. Bunun için çok mutluyum." dedi.

Topak, kendisini hayalimdeki okula kavuşturan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür etti.

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Dağlı da görme engelliler okulundan mezun olan Topak'ın LGS'ye başvurusunda görme engelli raporunun küçük bir teknik hatadan dolayı az gören olarak ibraz edildiğini belirtti.

Topak'ın bu nedenle sınavda muaf olması gereken sorulardan sorumlu tutularak LGS'ye girdiğini aktaran Dağlı, "Bakanlığımızın tensipleriyle öğrencimizi hayalindeki okula yerleştirdik. Zaten kendisini daha önceden tanıyoruz. Başarılı bir öğrenci, burada da başarılı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Okul Müdürü Yanarateş de Topak'ın kısa sürede açığı kapatacağına inandığını belirterek, onun heyecanına ortak olduklarını kaydetti.