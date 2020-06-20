HAKKARİ
Boş olan sokaklardan detay
Yasak kapsamına girmeyen iş yerlerinden detay
ORDU
Sınıflardan görüntü.
Okul bahçesi dışında bekleyen velilerden görüntü.
Sınava giren çocukları için kuran okuyan velilerden görüntü.
Öğrenci velisi Fevziye Çapık ile röportaj
KARS
Ordu'da öğrencilerin okullara gelmesi
Ailelerin çocuklarına sarılması
Öğrencilerin okula girişi
Ailelerin okul önlerinde şemsiye eşliğinde beklemesi
Okul önlerinde araç trafiği
Ailelerin yağış nedeniyle araçlarında beklemesi
Şemdinli'de sınav nedeniyle uygulanan yasak nedeniyle sokaklar boş kaldı.
Kars'ta sınava girmek için Ziya Gökalp Ortaokulu'na gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı.
Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi.
Otizmli kızını sınava getiren Fevziye Çapık, "Çocuğum rahatsız onun için geldim, kızımı heyecanla bekliyorum Kur'an-i Kerim okuyorum, tedbirler nedeniyle bizi bahçeye almadılar, parkta oturuyoruz." dedi.
Ordu'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu yapılıyor.