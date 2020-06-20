LGS heyecanı - HAKKARİ/KARS/ - Son Dakika

LGS heyecanı - HAKKARİ/KARS/

HAKKARİ Boş olan sokaklardan detay Yasak kapsamına girmeyen iş yerlerinden detay ORDU Sınıflardan görüntü.

HAKKARİ

Boş olan sokaklardan detay

Yasak kapsamına girmeyen iş yerlerinden detay

ORDU

Sınıflardan görüntü.

Okul bahçesi dışında bekleyen velilerden görüntü.

Sınava giren çocukları için kuran okuyan velilerden görüntü.

Öğrenci velisi Fevziye Çapık ile röportaj

KARS

Ordu'da öğrencilerin okullara gelmesi

Ailelerin çocuklarına sarılması

Öğrencilerin okula girişi

Ailelerin okul önlerinde şemsiye eşliğinde beklemesi

Okul önlerinde araç trafiği

Ailelerin yağış nedeniyle araçlarında beklemesi

Şemdinli'de sınav nedeniyle uygulanan yasak nedeniyle sokaklar boş kaldı.

Kars'ta sınava girmek için Ziya Gökalp Ortaokulu'na gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı.

Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi.

Otizmli kızını sınava getiren Fevziye Çapık, "Çocuğum rahatsız onun için geldim, kızımı heyecanla bekliyorum Kur'an-i Kerim okuyorum, tedbirler nedeniyle bizi bahçeye almadılar, parkta oturuyoruz." dedi.

Ordu'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu yapılıyor.

LGS heyecanı - HAKKARİ/KARS/

Şemdinli, Kars, Ordu, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LGS heyecanı - HAKKARİ/KARS/ - Son Dakika

Son Dakika

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