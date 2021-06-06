LGS HEYECANI SONA ERDİ; KORONAVİRÜS KARANTİNASINDAKİ ÇOCUKLAR SINAVLARININ GÜZEL GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİLER - Son Dakika

KAĞITHANE Ziyapaşa İlkokulu'nda sınava giren koronavirüs hastası ya da temaslısı öğrenciler, sınavın kolay olduğunu ve güzel geçtiğini belirttiler. LGS için Kağıthane'de koronavirüs hastası ya da temaslısı öğrenciler için Ziyapaşa İlkokulu belirlendi. Okulda 10 öğrenci sınava alındı. 09.30'da başlayan LGS'nin ilk oturumunun ardından, 11.30'da da ikinci oturumu gerçekleştirildi. Sınav 12.40'da sona erdi. Her çocuk, sınava tek başına alındığı sınıfta katıldı. Sınavın ardından okuldan çıkan öğrenciler alınan önlemlerden memnun olduklarını belirtti. Sınavdan çıkan Alican Adlım, "Sınav iyiydi, sözelde zaman biraz yetmedi ama kolaydı. Öğretmenler bize karşı sanki yoğun bakımdaki gibi hazırlanmışlardı. Birbirimize yaklaşmamıza izin vermiyorlardı" dedi. İrem Sultan Sarı, "Sınavım güzel geçti. Ama sayılsa biraz zorladı beni, onun dışında gayet güzel. Basit sorular, çıkmış sorular. Çözdüğüm testlerden de çıktı. Güzeldi yani. Bütün temizlik önlemleri alınmıştı. Öğretmenler de güzel ilgilendiler bizimle" diye konuştu. Eren Ekici ise, "Zorluydu. İyiydi, elimizden geleni yaptık. İyi bir şey bekliyorum. Hayalim iyi bir lise. Beşiktaş Anadolu ve iyi gelirse, olmazsa ortaokulda aldığım puanlarla gireceğim" şeklinde konuştu.