LGS heyecanına dayanamadı! Sınavdan çıkan öğrenci, baygınlık geçirdi - Son Dakika
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LGS heyecanına dayanamadı! Sınavdan çıkan öğrenci, baygınlık geçirdi

05.06.2022 15:49

Tekirdağ'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren bir öğrenci, sınav çıkışında aşırı derecede heyecanlanıp baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan öğrenci tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulunda LGS sınavına giren bir öğrenci, sınav heyecanına dayanamayarak bayıldı.

ŞEKERİ DÜŞMÜŞ

Okul giriş kapısında bekleyen öğrenci velileri, öğrencinin ayılması için yüzüne ve başına su dökerek yüzüne kolonya sürdü. Haber verilmesiyle hemen olay yerine gelen sağlık ambulansa alınan öğrencinin heyecandan dolayı kan şekerinin ve tansiyonunun düştüğü, bu yüzden bayıldığı öğrenildi.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlıkçıların müdahalesi ile kendine gelen öğrenci, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

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Kaynak: İHA

LGS, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa LGS heyecanına dayanamadı! Sınavdan çıkan öğrenci, baygınlık geçirdi - Son Dakika

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