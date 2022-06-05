Okul giriş kapısında bekleyen öğrenci velileri, öğrencinin ayılması için yüzüne ve başına su dökerek yüzüne kolonya sürdü. Haber verilmesiyle hemen olay yerine gelen sağlık ambulansa alınan öğrencinin heyecandan dolayı kan şekerinin ve tansiyonunun düştüğü, bu yüzden bayıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

LGS, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › LGS heyecanına dayanamadı! Sınavdan çıkan öğrenci, baygınlık geçirdi - Son Dakika

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