LGS heyecanına saatler kaldı
1 saat önce
TEOG yerine gelen ve bu yıl yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılacağı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yarın yapılacak.
TEOG
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:10 Kaynak: İHA
yerine gelen ve bu yıl yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılacağı Liseye Geçiş Sınavı (LGS
) yarın yapılacak. 1 Haziran'da gerçekleşecek LGS iki oturum halinde düzenlenecek.
Ortaöğretimi tamamlayarak liseye geçecek yaklaşık 1 milyon öğrenci 1 Haziran sabahında LGS'ye girecek. Sınavda başarı gösteren öğrenciler adres gözetmeksizin diledikleri okullara girebilecek.
LGS'nin ilk oturumu 09.30'da başlayacak. Birinci oturumda, öğrenciler; 8'inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarından sorumlu olacaklar. İkinci oturumdaysa öğrenciler; Matematik ve Fen Bilimleri sorularını cevaplayacak. Sözel bölümde toplam 50 soru bulunacak. Sayısal bölümde ise toplam 40 soru bulunacak. - ANKARA
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