Son Dakika Haberleri: Lgs İçin Altıncı Örnek Soru Kitapçığı Yayımlandı

Lgs İçin Altıncı Örnek Soru Kitapçığı Yayımlandı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik altıncı örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Lgs İçin Altıncı Örnek Soru Kitapçığı Yayımlandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik altıncı örnek soru kitapçığı yayımlandı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik altıncı örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20 ve sözel testte 25 soru olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr/ internet adresinden erişilebiliyor.

Merkezi sınava yönelik daha önce 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak ve Şubat aylarında örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:02 Kaynak: AA

meb, LGS, Güncel
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