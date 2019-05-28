LGS için geri sayım başladı
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:03
Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS
kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da yapılacak.
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