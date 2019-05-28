Son Dakika Haberleri: LGS için geri sayım başladı

LGS için geri sayım başladı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da yapılacak.

LGS için geri sayım başladı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:03 
LGS, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksi Ücretlerine Zam Geliyor! İşte Yeni Fiyatlar Bakan Selçuk ve Bakan Varank, Metalurji İşçileriyle Sahur Yaptı Bakan Hulusi Akar: S-400 Anlaşması İmzalandı ve Bitti, Bu Böyle Bilinmeli Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:54:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: LGS için geri sayım başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]