Son Dakika Haberleri: LGS için ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı
Son Dakika Güncel LGS için ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS için ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı.

LGS için ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 7 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

MEB, LGS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:12 Kaynak: AA
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