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LGS için tavsiyeler; 'Olumsuzluklara değil hedefinize odaklanın' - Son Dakika

LGS için tavsiyeler; 'Olumsuzluklara değil hedefinize odaklanın'

31.05.2021 11:28
LGS için tavsiyeler; 'Olumsuzluklara değil hedefinize odaklanın', System.String[]

LGS öncesinde sınava psikolojik hazırlık için öğrencilerle uyarı ve tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Sınav öncesinde öğrenciler, kendilerini iyi hissettiren, mutlu eden etkinliklere ağırlık vermelidir.

LGS öncesinde sınava psikolojik hazırlık için öğrencilerle uyarı ve tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Sınav öncesinde öğrenciler, kendilerini iyi hissettiren, mutlu eden etkinliklere ağırlık vermelidir. Olumsuzluklara değil hedeflerine odaklanmalılar" diye konuştu.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, 6 Haziran Pazar günü yapılacak LGS öncesinde sınava psikolojik hazırlık için öğrencilere önerilerde bulundu. Sınav öncesi endişe, kaygı gibi durumların normal olduğunu ve adayların bunları yönetme konusunda kendi kişisel başa çıkma yöntemlerini bulmaları gerektiğini söyleyen Koçkar, belirli bir seviyede stresin adayı motive ederek çalışma performansını olumlu yönde etkileyeceğine dikkat çekti.

"YOĞUN STRES BAŞARISIZLIĞA YOL AÇABİLİR"

Prof. Dr. Koçkar, "Ancak yoğun stres düzeyi, sınav performansını ve motivasyonu düşürerek başarısızlığa yol açabilir. Stresin fazla ve yoğun olduğu durumda, öğrenci motivasyon kaybı yaşayabilir, endişeli ve yorgun hissedebilir. Aileler, çocuklarının stres seviyesine dikkat etmeli, stres belirtilerini gözlemleyerek gerektiğinde profesyonel yardıma yönlenmelidirler" ifadelerini kullandı.

Sınav stresini yönetmenin bazı öğrenciler için daha kolay, bazıları için daha zorlayıcı bir süreç olduğunu ve bu gibi durumlarda yapılabileceklerin zihinsel hazırlıktan geçtiğini ifade eden Koçkar şu ifadeleri kullandı:

"Ailenizin sizden beklentisi, arkadaşlarınızla puan karşılaştırmaları gibi durumlar kaygı seviyenizi arttırabilir. İlk olarak size stres, kaygı yaratan durumları tanıyın, bu durumun veya olayın sizi neden stresli hissettirdiğini belirleyin. Stres kaynağınızı yönetebilmek adına alternatif bulmak oldukça önemlidir. Örneğin, sınavda başarısız olacağım düşüncesi sizi endişelendiriyorsa, elimden geleni yapacağım demek bu düşünceden uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır."

"KISA ARALAR VERİP NEFES EGZERSİZLERİ YAPIN"

Sınava hazırlanırken son günlere yeni konuların bırakılmamasını ifade eden Prof. Dr. Koçkar, "Bu dönemin bol bol tekrar yapılarak bilgilerin hatırlanma sürecinin kolaylaştırılmasına ayrılması önerilir. Ne kadar çok tekrar yapılırsa bilgilerin net bir şekilde hatırlanması o kadar kolaylaşır. Stres seviyenizin arttığını veya yorulduğunuzu hissettiğinizde kısa aralar vermek, bu sürede masadan kalkıp fiziksel olarak hareket etmek veya nefes egzersizi yapmak yararlıdır. Burundan derin nefesler almak ve nefes alırken karın boşluğunu şişirip ardından nefesi 3-4 saniye tuttuktan sonra yavaşça adeta bir mum ya da sıcak bir çorbaya üfler gibi verme çalışmaları yapılabilir" diye konuştu.

"NEGATİF ŞEYLERE ODAKLANMAYIN"

Prof. Dr. Koçkar sözlerine şöyle devam etti:

"Başka bir çalışma da kas gevşetme egzersizleridir. Derin bir nefes alıp tutarken birkaç saniye boyunca yumruklar, çene, boyun ve bacak kasları sıkarak bedeni bir yay gibi gerilmiş hale getirmek ve nefes verme süresi boyunca sıkılmış kasları gevşetip bedenin bir balon gibi söndüğünü hissetmeye odaklanmak önerilmektedir. Bu egzersizi birkaç defa üst üste, kendinizi daha sakin hissedene kadar yapabilirsiniz."

"Olumsuza odaklanmak ve negatif durumları zihinde canlandırmak, bu dönemde hem çalışma motivasyonunuzu hem de günlük rutinlerinizi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu yüzden, bu zamana kadar yaptıklarınızı, başardıklarınızı düşünüp kendinizi içsel olarak motive etmenin yollarını arayın."

"Hedeflerinizi kendinize hatırlatın, böylelikle ne için çalıştığınızı, neyi başarmak istediğinizi zihinsel ve görsel olarak canlandırmış olacaksınız. Kazanmayı hayal ettiğiniz okulun fotoğrafına bakıp orada öğrenci olduğunuzu hayal etmek sizi sınava yönelik motive edecektir."


LGS için tavsiyeler; 'Olumsuzluklara değil hedefinize odaklanın'

Öğretim Üyesi, Haziran, Pazar, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LGS için tavsiyeler; 'Olumsuzluklara değil hedefinize odaklanın' - Son Dakika


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