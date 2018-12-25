Son Dakika Haberleri: Lgs İçin Üçüncü Örnek Soru Kitapçığı

Lgs İçin Üçüncü Örnek Soru Kitapçığı

40 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Lgs İçin Üçüncü Örnek Soru Kitapçığı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de, ikincisi ise 22 Kasım'da yayımlanmıştı. Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında sayısal testte 35, sözel testte 30 soru olmak üzere toplam 65 soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Bakanlık yetkilileri, öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:23 Kaynak: AA

meb, LGS, Güncel
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