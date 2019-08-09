LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
35 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:09
Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak. MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer, ikinci kez kansere yakalandı Galatasaray'a Bakayoko'dan kötü haber geldi!