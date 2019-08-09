Son Dakika Haberleri: LGS ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye...
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LGS ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye...

40 dakika önce

LGS ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi.

LGS ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye..., System.String[]
LGS ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi.
LGS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:06 Kaynak: AA
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LGS'de ikinci nakil dönemi tercihleri sona erdi
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