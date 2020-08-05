LGS ilçe birincisi ilerde tıp okumak istiyor - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ilçe birincisi Selin Nur Avcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında hayalini kurduğu Fen Lisesine adım adım yaklaşırken ileride Tıp Fakültesinde öğrenim görmek istediğini belirtti.

Sekizinci sınıf öğrencisi Selin Nur Avcı, öğrenim gördüğü Dervişpaşa Ortaokulunda girdiği LGS'de İslahiye ilçesinde bin 856 öğrenci içerisinde 485,4186 puan alarak ilçe birincisi oldu.

Dervişpaşa Ortaokulunda gazetecilere açıklama yapan Avcı, amacının önce istediği Fen Lisesine yerleşmek, ardından da memleketine daha iyi hizmet etmek için doktor olmak üzere Tıp Fakültesini kazanmak olduğunu söyledi.

Doktor olmak istemesinde pandemi döneminin etkili olduğunu dile getiren Avcı, başarısının sırrının ise çok ve düzenli çalışmak olduğunu ifade etti.

Okul Müdürü Bilal Bolat ise başarısından dolayı öğrencileri Avcı'yı tebrik ederek, bazı hediyeler verdi, başarısının devamını diledi.