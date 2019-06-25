LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri...
1 saat önce
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
LGS
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:06 Kaynak: AA
kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
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