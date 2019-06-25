Son Dakika Haberleri: LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri...
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LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri...

1 saat önce

LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri..., System.String[]
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:06 Kaynak: AA
meb, LGS, Güncel
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