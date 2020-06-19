LGS kapsamında yapılacak merkezi sınav için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için hazırlıklar tamamlandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre yarın gerçekleştirilecek merkezi sınav öncesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.

Sınav salonlarına ögˆrenci ve görevliler için tıbbi maske konulurken bina ve salonların giris¸lerine el antiseptigˆi yerleştirildi.

Öğrencilerin sınav giriş belgeleri de oturacakları sıralara konuldu.