LGS kapsamında yapılacak sınava ilişkin ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için ocak ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanıyor. Bu dönem ilk örnek soru paketi, 2 Aralık 2020 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu. Böylelikle şu ana kadar sözel bölümden 480, sayısal bölümden ise 400 olmak üzere toplam 880 örnek soru paylaşıldı. Ocak ayı örnek sorularında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

ÖRNEK SORULAR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDE KULLANIMA AÇILDI

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek. Adaylar örnek sorulara http://www.meb.gov.tr/lgs-kapsaminda-yapilacak-merkez-sinava-iliskin-ocak-ayi-ornek-soru-kitapcigi-yayimlandi/haber/22289/tr bağlantısı üzerinden ulaşabilir.

(Utku Şimşek/İHA)