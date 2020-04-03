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LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın sonuçları, 1 Temmuz'da "https: //www.meb.gov.tr" internet...
6 saat önce
LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın sonuçları, 1 Temmuz'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın sonuçları, 1 Temmuz'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:36 Kaynak: AA
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