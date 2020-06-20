LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı - Son Dakika
LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
Öğrencilerin okula girmeleri Sınava geç kalmamak için koşan öğrenci AKSARAY - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.
Öğrencilerin okula girmeleri
Sınava geç kalmamak için koşan öğrenci AKSARAY - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.
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20.06.2020 15:53:06. #1.13#
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