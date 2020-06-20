LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı - SİVAS - Son Dakika

LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı - SİVAS

Sınava gelen öğrencilere dezenfektan ve maske verilmesi Öğrencilerin sosyal mesafeyi koruyarak sınav salonlarına gitmesi SİVAS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Sınava gelen öğrencilere dezenfektan ve maske verilmesi

Öğrencilerin sosyal mesafeyi koruyarak sınav salonlarına gitmesi

SİVAS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Sabah erken saatlerde velileri ile birlikte sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okul girişlerinde ellerini dezenfekte ettikten sonra görevliler tarafından verilen maskeleri taktı.

Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek kimlik kontrolleri yapılan öğrenciler daha sonra okula girerek sınava girecekleri sınıflara yerleştirilmeye başlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı - SİVAS

MEB, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 09:30 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı - SİVAS - Son Dakika

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