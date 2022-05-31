LGS kapsamındaki merkezi sınav, bu pazar 17 bin 915 okulda yapılacak - Son Dakika
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LGS kapsamındaki merkezi sınav, bu pazar 17 bin 915 okulda yapılacak

31.05.2022 09:28
LGS kapsamındaki merkezi sınav, bu pazar 17 bin 915 okulda yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 okulda yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 okulda yapılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 2018'den beri uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması bu yıl da devam edecek.

Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler.

Bakanlık Kovid-19 salgını sürecinde başlatılan uygulamada olduğu gibi bu yıl da 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak düzenledi. İsteyenler öğrenciler, sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

Öğrenciler, bu yıl da kendi okullarında sınava girecek. LGS sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır olacak. Sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs'ta e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edildi.

LGS adaylarının sınava gelirken yanlarında bulundurması gerekenler

Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacak. Velilerin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları gerekiyor.

Sınav, 5 Haziran'da 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ile yapılacak.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran'da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olacak.

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Kaynak: AA

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