LGS kapsamındaki merkezi sınav için iki yeni önlem - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınav evraklarının dağıtımında eldiven kullanılacağını, soru kitapçıklarının ise 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacağını bildirdi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada, LGS kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavda alınan iki yeni kararı daha açıklayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği. LGS ile ilgili tedbirlere devam ediyoruz. Sınav evrakı dağıtacak görevliler eldiven kullanacak. Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak."